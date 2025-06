Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Unfälle mit verletzten Radlern in Paderborn

Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 17. Juni kam es am Morgen und am Abend zu zwei Unfällen zwischen Pkw- und Radfahrenden, bei denen die Radler sich leicht verletzten.

Am Morgen gegen 7.25 Uhr befuhr eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin die Husener Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, nach links in die Brüderstraße abzubiegen. Zeitgleich war ein11 Jahre alter Junge linksseitig mit seinem Mountainbike auf dem geteilten Fuß- und Radweg unterwegs, ebenfalls Richtung Innenstadt und es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Dabei verletzte sich der Junge leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro.

Am Abend gegen 17.42 Uhr beabsichtigte eine 65 Jahre alte Opel-Fahrerin von einer Grundstücksausfahrt An der Talle in Richtung Schwabenweg einzubiegen. Zeitgleich war eine 18 Jahre alte Mountainbike-Fahrerin auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Dubelohstraße unterwegs, Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten, die Radlerin kam leicht verletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

