POL-PB: #LEBEN - Polizei startet Verkehrssicherheitskampagne "Scoot Smart" - Sicher unterwegs mit dem E-Scooter

Paderborn (ots) - (md) Zwischen Dienstag, 17. Juni und Donnerstag, 18. Juni brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hatzfelder Straße in Pader-born-Schloß Neuhaus ein und stahlen einen E-Scooter. Der 24 Jahre alte Bewohner der Erdgeschosswohnung stellte am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr fest, dass sich jemand über ein Fenster Zutritt zur Wohnung ver-schafft hatte und alarmierte die Polizei. ...

