POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall in der Innenstadt von Wildeshausen verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt von Wildeshausen ist am Donnerstag, 03. April 2025, 11:15 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt worden.

Der 81-jährige Wildeshauser war mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Richtung Heemstraße unterwegs. Beim Kreuzen der "Neue Straße" stieß er mit dem Mercedes eines 83-Jährigen aus Wildeshausen zusammen, der die Straße in Richtung Westertor befuhr. Der Radfahrer kam nach der Kollision zu Fall und erlitt unter anderem Kopfverletzungen. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Da widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

