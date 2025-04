Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage in Großenkneten-Husum

Delmenhorst (ots)

Brandursachenermittlerinnen der Polizei haben die Biogasanlage in der Husumer Straße in Großenkneten-Husum am Donnerstag, 03. April 2025, aufgesucht. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung bzw. eine Brandstiftung konnten sie dabei nicht erlangen. Vielmehr wird der Brand durch einen technischen Defekt an der Lüftungsanlage im Motorraum ausgelöst worden sein.

Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 500.000 Euro.

+++ Pressemitteilung vom 02. April 2025 +++

Über den Notruf der Feuerwehr ist am Mittwoch, 02. April 2025, gegen 12:40 Uhr, ein Brand auf dem Gelände einer Biogasanlage in Großenkneten-Husum gemeldet worden.

Nach dem Eingang der Meldung rückten rund 70 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren zum gemeldeten Brandort in der Husumer Straße aus. Hier wird verwiesen auf die Pressemitteilung der Pressestelle der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg, die hier zu finden ist: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/172811/6004582

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Damit keine Veränderungen am Brandort vorgenommen werden, wurde eine Beschlagnahme ausgesprochen. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell