Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden durch versuchten Diebstahl von Kabeln in Ahlhorn (Zeugenaufruf)

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Auf dem Gelände des Metropolparks in Großenkneten-Ahlhorn ist durch einen versuchten Kabeldiebstahl hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 02. April 2025, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 03. April 2025, 08:30 Uhr, haben sich unbekannte Personen auf das Gelände des Metropolparks, das postalisch an der Vechtaer Straße liegt, begeben. Hier suchten sie ein Trafohäuschen des Solarparks in der Nähe zur Visbeker Straße auf, brachen dieses auf und zerstörten die Schaltungen/Sicherungen. Anschließend durchtrennten sie insgesamt drei Kabelstränge, die sie zum Abtransport bereitlegten. Vollendet wurde der Diebstahl aber nicht. Trotzdem entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 100.000 Euro.

In der Nähe vom Tatort, an der Visbeker Straße zwischen der Oppelner Straße und Sehresch, wurde in den Abendstunden von Mittwoch, 02. April 2025, ein beschädigter Audi A4 in grau/silber auf einem Feldweg abgestellt und zurückgelassen. Der Audi war mit gefälschten Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Uelzen versehen und gilt als entwendet. Ein Zusammenhang mit dem versuchten Kabeldiebstahl ist wahrscheinlich.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Solarparks gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Personen, denen der Audi A4 (siehe Bild) aufgefallen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell