POL-PPWP: Gemüter nur schwer zu beruhigen

Kaiserslautern (ots) - Am Wochenende sind unbekannte Täter auf das Gelände der Gartenschau eingedrungen und haben Schaden angerichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten vom Blechhammerweg aus Zugang und brachen in einen Gastronomie-Betrieb ein. Dabei beschädigten sie eine Fenster-Verglasung mit einem Stein. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. ...

