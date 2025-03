POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Mechernich (ots) - Am Sonntag (9. März) meldeten Zeugen um 10.30 Uhr der Polizei eine laut umherschreiende Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Schmidtenloch in Mechernich. Die Frau hielt sich bereits seit mehreren Tagen in dem Mehrfamilienhaus auf und nächtigte in einer Waschküche. Polizeibeamte konnten die Obdachlose in der Waschküche antreffen. Als die Frau von den Polizeibeamten angesprochen wurde, verweigerte sie jegliche Kooperation und zog sich in eine ...

mehr