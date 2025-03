Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Wäschekorb geworfen

Mechernich (ots)

Am Sonntag (9. März) meldeten Zeugen um 10.30 Uhr der Polizei eine laut umherschreiende Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Schmidtenloch in Mechernich.

Die Frau hielt sich bereits seit mehreren Tagen in dem Mehrfamilienhaus auf und nächtigte in einer Waschküche.

Polizeibeamte konnten die Obdachlose in der Waschküche antreffen. Als die Frau von den Polizeibeamten angesprochen wurde, verweigerte sie jegliche Kooperation und zog sich in eine andere Ecke des Raumes zurück.

Es wurden daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem die Frau jedoch nicht nachkam.

Stattdessen setzte sich die Frau in eine Sitzblockade mit verschränkten Armen und verweigerte weiterhin die Aufforderung, den Raum zu verlassen.

Zur Durchsetzung des Platzverweises musste die Frau herausgetragen werden.

Hierbei schlug sie nach den Polizeibeamten.

Weiter griff die Frau nach einem Wäschekorb und warf diesen in Richtung der Polizeibeamten.

Im weiteren Verlauf wurde die Frau mit Handfesseln fixiert, wobei sie ebenfalls erheblichen Widerstand leistete und eine Polizeibeamtin verletzte.

Die Polizeibeamtin verblieb jedoch dienstfähig.

Um weiteren Straftaten vorzubeugen und den Platzverweis durchzusetzen, wurde die 24-Jährige in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell