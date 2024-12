Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Tante Enso Markt in Gülzow

Ratzeburg (ots)

06. Dezember 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05.12.2024 - Gülzow

Gestern (05.12.2024), in den frühen Morgenstunden kam es zu einem Blitzeinbruch in den Tante Enso Markt in der Hauptstraße in Gülzow.

Unbekannte Täter verschaffen sich gegen 00.45 Uhr gewaltsam Zutritt über die automatische Schiebetür. Innerhalb von wenigen Minuten entwendeten sie diverse alkoholische Getränke sowie eine Vielzahl von Drogerieartikeln in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Die Geesthachter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeug in der Hauptstraße von Gülzow wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell