Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Regen von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Waibstadt (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Audi Fahrer die K 4281 von Daisbach kommend in Ricchtung Sinsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 28-Jährige in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt in auf dem Dach zum Liegen. Der 28-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. An seinem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war musste dieser abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell