Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hyundai und Mazda in Reinbek entwendet - Hyundai auf der A1 aufgefunden

Ratzeburg (ots)

05. Dezember 2024 | Kreis Stormarn - 03.-05.12.2024 - Reinbek

Gleich in zwei aufeinanderfolgenden Nächten (03.-04.12.2024 sowie 04.-05.12.2024) kam es in Reinbek zu Fahrzeugdiebstählen. Eines der beiden entwendeten Fahrzeuge ist auf der A1 mit einem Unfallschaden aufgefunden worden.

Nach derzeitigem Erkenntnissen wurde ein weißer Hyundai Santa Fe mit RZ-Kennzeichen durch Unbekannte von einem Grundstück in der Straße "Op den Stüben" entwendet. Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag (03.12.2024), 22.30 Uhr, und Mittwoch (04.12.2024), 03.40 Uhr liegen. Am frühen Mittwochmorgen konnte das entwendete Fahrzeug durch Beamte der Polizei Hamburg auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf in Richtung Bremen aufgefunden werden. Am Fahrzeug konnten Unfallschäden festgestellt werden, weshalb es offenbar nicht mehr fahrbereit war und durch den oder die Täter zurückgelassen wurde.

Im Baumschulenweg entwendeten der oder die Täter im Zeitraum von Mittwoch (04.12.2024), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (05.12.2024), 06.35 Uhr, einen weißen Mazda 3 von einem Parkplatz.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 040 / 727707-0 oder per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

