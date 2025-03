Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Störung des öffentlichen Friedens

53909 Zülpich (ots)

Ein 65-jähriger Zülpicher meldete sich am Vormittag des 08. März (Samstag) bei der Polizei Euskirchen und gab an, dass sein 32-jähriger Sohn ihn in seiner Wohnung besucht habe und er dabei mit einem Messer bedroht worden sei. Anschließend habe der Sohn die Wohnung des Vaters mit dem Messer verlassen. Zeitgleich ging bei der Polizei ein weiterer Notruf eines Zeugen ein, welcher mitteilte, dass ein Mann im Bereich der Guinbertstraße versuche den Reifen seines Fahrzeugs zu zerstechen. Nach Ansprache habe die Person das Messer in seine Jackentasche gesteckt und sich zu einer Veranstaltung der SPD begeben, welche dort anlässlich des Weltfrauentages stattfand.

Die unmittelbar entsendeten Polizeibeamten konnten den Beschuldigten nach Eintreffen sofort identifizieren und widerstandslos festnehmen.

Das bei der Durchsuchung der Person aufgefundene Messer wurde zusammen mit einer ebenfalls mitgeführten Nagelschere sichergestellt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Weiterhin gab es eindeutige Anzeichen auf eine psychische Störung des 32-jährigen Zülpichers, so dass dieser in Zusammenarbeit mit einem hinzugerufenen Notarzt in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde. Beim Transport dorthin beleidigte und bedrohte der Mann die begleitenden Beamten.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

