Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Harztor, Mittwoch, 29.01.2025, 01.05 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Rumänischer Führerschein für drei Monate entzogen.

Am Mittwoch führte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Northeimer Straße "Harztor" durch. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Rumänien konnte nur ein Foto seines Führerscheins vorzeigen, den er angeblich in Rumänien vergessen hätte.

Nach einer Kontrolle mittels polizeilicher Auskunftssysteme konnte festgestellt werden, dass ihm der Führerschein in Rumänien für drei Monate entzogen wurde. Er gab an, dass ihm die rumänischen Behörden angeblich mitgeteilt hätten, dass er im europäischen Ausland fahren dürfte und das Verbot nur das Inland gelte.

Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell