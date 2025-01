Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel beschädigt und weitergefahren

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, OT Wrescherode, Höhe Landwehr 17, 20.01.2025 zw. 08:55 Uhr und 16:35 Uhr Im angegebenen Zeitraum ist es in Wrescherode, Höhe Landwehr 17, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang Unbekannter hat vermutlich im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw VW Lupo einer 21-jährigen Geschädigten aus Seesen beschädigt. Der Unbekannte setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Am Pkw der Geschädigten entstand durch den beschädigten Außenspiegel ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Gegen den unbekannten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

