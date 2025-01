POL-NOM: Warnmeldung zu Betrugsmasche

Uslar (ots) - Uslar, (go), K 443, OT Ahlbershausen/Schoningen, Montag, der 27.01.2025, 17:45 Uhr. Eine 22- jährige PKW Fahrerin befuhr die K 443 aus Ahlbershausen kommend in Richtung Schoningen. Auf Höhe der Unfallstelle kam sie, aufgrund eines Fahrfehlers, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpfosten. Am PKW sowie am Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

