Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt missachtet - 3 Verletzte

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Berka, Zum Rhumetor / Am Thie, Dienstag, 28.01.2025, 07.05 Uhr

BERKA (Wol) - Geparkter Pkw und Hauswand beschädigt.

Am Dienstag befuhr 28-jährige Frau aus Bad Lauterberg befuhr in Berka die Straße "Zum Rhumetor" in Richtung "Am Anger" und missachtete die Vorfahrt eines 43-jährigen Mannes aus Katlenburg-Lindau, der die Straße "Am Thie" befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 28-Jährigen gegen ein parkendes Auto und eine Hauswand geschoben.

Die beiden Personen und der 24-jährige Beifahrer (wohnhaft in Katlenburg-Lindau) der 43-Jährigen wurden leicht verletzt.

Insgesamt kam es zu einem geschätzten Schaden von 26.000 Euro.

