POL-NOM: Beim Rangieren Zaun beschädigt und weitergefahren

Northeim (ots) - Landkreis Northeim, Mittwoch, 29.01.2025 LK NORTHEIM (Wol) - Zwei bekannte Fälle gemeldet - Ein Vermögensschaden. Der Polizei Northeim wurden in dieser Woche zwei Betrugsfälle mit dem selbem Vorgehen (modus operandi) gemeldet. Dabei meldete sich jeweils eine Frau per Telefon bei den Geschädigten und gab an von der Volksbank zu sein. Den Geschädigten wurde jeweils mitgeteilt, dass Verbrecher unterwegs ...

mehr