Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW-Diebstähle in Hagenburg und Beckedorf

Hagenburg/ Beckedorf (ots)

[mue] In der Nacht von Freitag, 08.11.2024 auf Samstag, 09.11.2024 kam es im Flecken Hagenburg gleich zu zwei Autodiebstählen. Entwendet wurden der BMW 540i eines 43-jährigen Hagenburgers in der Birkenstraße, sowie der Audi Q5 eines 58 -jährigen Mannes aus Hagenburg im Düdinghäuser Weg. Beide PKW waren in der Hofeinfahrt oder nahe am Haus abgestellt. In der Nacht davor kam es bereits in Beckedorf zu einem PKW-Diebstahl. Hier wurde der Jeep Grand Cherokee eines 36- jährigen Beckedorfers aus der Hofeinfahrt in der Straße am Alten Helweg entwendet. In allen drei Fällen geschah die Entwendung ohne Zugriff auf die Fahrzeugschlüssel. Alle drei Fahrzeuge verfügen über das Keyless Go System. Ob ein Tatzusammenhang besteht und wie die Fahrzeuge tatsächlich entwendet worden sind, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Beobachtungen aus den Tatnächten im Bereich der Tatorte können gerne an das Polizeikommissariat Stadthagen Vornhäger Straße 15 31655 Stadthagen Tel: 05721-9822-115

