Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raub auf Tankstelle

Bückeburg (ots)

(ma)

Gegen 08.15 Uhr ist am heutigen Morgen die Tankstelle an der Röcker Straße in Bückeburg-Röcke überfallen worden.

Der Tankstellenbetreiber ist nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen von drei männlichen Tätern, einer davon mit einer Pistole bewaffnet, bedroht worden. Der Geschädigte ergriff einen bereitgestellten Baseballschläger, schlug vermutlich einmal auf den Täter mit der Pistole ein und konnte dem Straftäter die Maskierung vom Kopf reißen.

Daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute in einem weißen Pkw Mercedes über die Bundesstraße 65 in Richtung Minden.

Das Fluchtfahrzeug ist bei Fahndungsmaßnahmen auf der Bundesstraße 65 gegen 09.00 Uhr im Bereich Obernkirchen/Vehlen gesichtet worden. Es erfolgte eine koordinierte Festnahme der Fahrzeuginsassen am Kreisel der Eilsener Straße in Obernkirchen/Röhrkasten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg und Anordnung des Amtsgerichts Bückeburg ist das Täterfahrzeug durchsucht worden, wobei eine Schreckschusswaffe aufgefunden wurde. Der Pkw Mercedes wurde nach der Durchsuchung beschlagnahmt.

Den Tatverdächtigen sind Blutproben entnommen worden, weil der Verdacht von Betäubungsmittelbeeinflussung vermutet wird.

Nach den derzeit anhaltenden polizeilichen Folgemaßnahmen werden die Täter,20 und 22jährig aus Stadthagen bzw. 21jährig aus Nienstädt, wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes, noch heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell