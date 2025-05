HZA-BS: Besucheransturm beim Blaulichttag auf dem Schlossplatz

Hauptzollamt Braunschweig

Braunschweig

Zum zweiten Mal präsentierte sich die Blaulichtfamilie am vergangenen Samstag mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern bei schönstem Wetter auf dem Schlossplatz in Braunschweig.

Die Experten von Bundeswehr, Zoll, Landespolizei, Bundespolizei, Justiz, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen zeigten mit ihren Einsatz- und Spezialfahrzeugen sowie ihren Ausrüstungsgegenständen ein vielfältiges Mitmachprogramm. Der Schirmherr des Blaulichttages, Herr Oberbürgermeister Dr. Kornblum, würdigte bei seinem Grußwort auf der Bühne des Bundeswehr Trucks die wertvolle Arbeit der Sicherheits- und Ordnungsbehörden und der Rettungs- und Hilfsorganisationen. Er bedankte sich bei allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihre Tätigkeit und ihr großes Engagement für Braunschweig. Bei seinem Spaziergang über den Schlossplatz konnte sich Herr Dr. Kornblum umfassend bei den Teilnehmerständen informieren und die Einsatzausrüstung selbst ausprobieren. Er war beeindruckt und sagte, "dass die Besucherinnen und Besucher, heute hautnah erleben können, wie technische Ausstattung funktioniert und wie ein Rettungseinsatz abläuft. Der Blaulichttag ist Schaufenster und Mitmachbühne zugleich: ein tolles Event für die ganze Familie."

Das Angebot war vielfältig: Hunde, Drohnen, Motorradstreifen, Rettungsboote. Und der Walking Act "Mateo" vom Zoll. Das große Plüsch-Maskottchen des Zolls "Mateo" begeisterte die Kinder, die ihm in Scharren folgten. Die Bandbreite der Reaktionen reichte von Aufmerksamkeit, Respekt, Freude, Skepsis bis hin zu Umarmungen und ständiger Begleitung. Besonderes Aufsehen erregte "Mateo" mit seiner Motorrad- und Bootfahrt. Die Leiterin des Hauptzollamts Braunschweig, Frau Regierungsdirektorin Regine Andreas, begrüßte vor dieser besonderen Kulisse 20 angehende Nachwuchskräfte zum sogenannten Pre-Boarding am Stand, die am 01.09.2025 ihre Ausbildung bzw. das duale Studium beim Zoll beginnen. Hier konnten "die Neuen" bereits Blaulichtluft schnuppern und sich bei den anwesenden Vorsitzenden des Personalrats- und der Jugend- und Auszubildendenvertretung umfassend über ihre berufliche Zukunft informieren und den fertigen Zollbeamten im Vorzeigemodus im Dienst zuschauen. Der Zoll präsentierte außerdem ein mobiles Röntgenfahrzeug, in dem die Taschen und Rucksäcke der Besucher geröntgt wurden. Im hinteren Fahrzeugteil war es möglich den Tascheninhalt auf dem Bildschirm zu prüfen. Die Kinder waren oft überrascht, was ihre Mutter alles dabeihatten. Einsatzfahrzeuge des Zolls konnten untersucht und ausprobiert werden. Die sichergestellten Asservate, ein präpariertes Bären- und Leopardenfell sowie Krokodillederstiefel wurden in Augenschein genommen. Drogenwischtests wurden vor Ort an Bargeld der Bürgerinnen und Bürger demonstriert.

Bei der Polizei konnte beim Geschicklichkeitsparcours mit Virtual-Reality Brillen getestet werden, wie sich Alkohol und Drogen auf die Körperbewegungen auswirken. Einmal ganz legal einbrechen... so durfte an einem Einbruchtatort ein Fenster aufgehebelt werden. Die anschließende Spurensuche machte den "Einbrecher" dann zum Ermittler. Bei den Maltesern gab es eine Bobby-Car Rennbahn und Drohnen zu bestaunen. In luftiger Höhe konnte an der Schaufel eines Bergungsfahrzeuges geschaukelt werden. Der Arbeiter-Samariter-Bund zeigte den Einsatz einer Unterwasserdrohne. Großer Beliebtheit erfreuten sich bei den Kindern die verschiedenen Sprüh- und Klebetattoos und Stempel der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel und der Bundes- und Landespolizei, mit denen sie ihre Arme schmücken konnten.

Ein vielfältiger Auftritt, mit Aktionen und Angeboten für Groß und Klein. Vorführungen an den einzelnen Ständen wurden zum Publikumsmagnet. Die kurzen Einblicke zum Thema Abwehr- und Zugriffstechniken durch die Polizei und Suchübungen von Zollhündin Berta sorgten für Menschentrauben. Nicht nur Kinder waren begeistert, was die 2-jährige Schäferhündin erschnüffeln kann. Berta hat erst im letzten Monat ihre Ausbildung abgeschlossen und konnte seitdem auch in der Praxis schon Ihre ersten Funde verzeichnen.

Die Profis gaben Auskunft über ihren Arbeitsalltag und fachkundige Tipps für das richtige Verhalten in Notsituationen. Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen gab es aus erster Hand. Überall konnten interessierte Bürger einen Blick hinter die Kulissen werfen und die unterschiedlichen Fahrzeuge ausprobieren.

Der Blaulichttag war ein tolles Event für die ganze Familie. Es gab viel Lob, glückliche Kinderaugen und beeindruckte Erwachsene so dass die Veranstalter es gerne zur Tradition werden lassen wollen. Der Blaulichttag wurde vom Hauptzollamt Braunschweig organisiert. Ein großes Lob geht auch an Ayla Schröder und Janine Falk von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, die allen stets tatkräftig zur Seite standen.

