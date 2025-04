Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zoll kontrolliert Großhändler

Tabaksteuerhinterziehung und Verdacht auf Plagiat Handel

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Braunschweig überprüfte am vergangenen Freitag ein Lager eines Großhändlers in Braunschweig. Dabei wurden 598 Stück unversteuerte Einweg-E-Zigaretten mit über 12.000 ml Inhalt entdeckt. Die Tabaksteuer wurde hinterzogen. Es entstand ein Steuerschaden in Höhe von 3.150 Euro. Gegen den Geschäftsführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Steuerbescheid festgesetzt. Zusätzlich wurden diverse Waren gefunden, die augenscheinlich die Rechte und Designs namhafter Hersteller missbräuchlich nutzten. Dabei handelte es sich um Handyzubehör, Kopfhörer, Schmuck, Parfüm, Schuhe, Konsolenzubehör und Wertzeichen. Die Zöllner stellten alle beanstandeten Waren mit einem Handelswert von ca. 3,6 Millionen Euro sicher. Zur Beurteilung, ob es sich um Plagiate bzw. Fälschungen handelt, wurden die Rechteinhaber angefragt und um Einschätzungen gebeten. Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Braunschweig und die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

