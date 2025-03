Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Salzgitter vom 26.03.2025: Verdächtiger Gegenstand in Salzgitter- Gebhardshagen

Salzgitter (ots)

Gegen 21:45 Uhr am 25.03.2025 meldete ein Zeuge bei der Polizei in Salzgitter-Bad einen verdächtigen Gegenstand in der Straße Am Dorfrand in Gebhardshagen. Vor Ort fanden Polizisten ein metallisches Behältnis vor. Aufgrund seiner Beschaffenheit und da in der Nähe mehrere Feuerwerkskörper gefunden wurden, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Gegenstand selbst um eine Sprengvorrichtung handelte. Aus diesem Grund sind Spezialisten, sogenannte Delaborierer, hinzugezogen worden. Diese konnten allerdings schon nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Nach einer Begutachtung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Metallgegenstand um ein ungefährliches Ausgleichsbehältnis handelte. Vorübergehend eingerichtete Sperrungen konnten anschließend aufgehoben werden.

