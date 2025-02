Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: LKW kippt beim Abbiegen in Otzenhausen um.

Otzenhausen, L147 (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, 15.02.2025 gegen 13:40 Uhr, befuhr ein LKW mit Anhänger, beladen mit Baumstämmen und Holzspänen, die Hochwaldstraße in Otzenhausen in Fahrtrichtung Nonnweiler. Beim Abbiegevorgang von der Hochwaldstraße auf die L147 kippte das Gespann auf die rechte Seite um. Im weiteren Verlauf rutschte der LKW von der Fahrbahn in den Grünstreifen und prallte hier mit dem Führerhaus gegen einen Baum. Der 42-jährige LKW-Fahrer, welcher aus der Gemeinde Nonnweiler stammt, konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Durch den Eigentümer des LKW wurde das verunfallte Gespann in Eigenregie wieder aufgerichtet und von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Verkehr konnte im Rahmen der Unfallaufnahme auf der L147 einseitig weiter laufen. Die Unfallaufnahme und die Bergung des LKW-Gespann, samt Ladung, dauerte ca. 3 Stunden. An dem LKW entstand ein Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Der LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die allerdings einer weiteren Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich waren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell