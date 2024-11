Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/ Alsbach-Hähnlein: Die Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Diebstählen aus Wohnhäusern

Pfungstadt/ Alsbach-Hähnlein (ots)

In der Nacht von Samstag (23.11.) auf Sonntag (24.11.) ereigneten sich zwei Einbrüche. Die Kriminellen hatten es auf zwei Wohnhäuser in Pfungstadt und Alsbach-Hähnlein abgesehen.

In Hähnlein versuchten zwei Unbekannte eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Mainstraße aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte die Situation und machte durch Rufen auf sich aufmerksam. Die Täter wurden hierdurch von der Tatausführung abgehalten und in die Flucht geschlagen. Der Schaden, der an der Tür entstand, wird nach ersten Ermittlungen zufolge auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Pfungstadt. Hierbei waren Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Sonntagabend 20 Uhr gewaltsam über den Keller in das Einfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße eingedrungen. Im Inneren konnten die Täter unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von über tausend Euro entwenden. Die Kriminalpolizei (K21/22) hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und prüft einen Zusammenhang der Taten. Zeugen die Hinweise zu den Taten geben können werden gebeten sich unter der 06151 / 969 - 0 zu melde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell