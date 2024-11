Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 24 Verstöße in zwei Stunden festgestellt

65 Km/h bei erlaubten 30 Km/h

Darmstadt (ots)

Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers Darmstadt führten am Sonntagabend Geschwindigkeitskontrollen im City-Tunnel durch. Innerhalb von knapp zwei Stunden wurden insgesamt 24 Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert. Zusätzlich registrierten die Einsatzkräfte zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie zwei Lärmverstöße. Ein Fahrer steht im Verdacht, ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Hier wurden nun Ermittlungen eingeleitet. Den traurigen Spitzenwert des Abends lieferte ein Fahrer, der mit 65 km/h statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet ein hohes Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Die Kontrollen fanden am Sonntag (24.11.) zwischen 17:50 Uhr und 19:40 Uhr im Bereich des Cityrings in Darmstadt statt. Die Polizei appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmenden, sich an die geltenden Verkehrsregeln und insbesondere die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Solche Kontrollen werden in Zukunft fortgeführt.

