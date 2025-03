POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 26.03.2025: Hochwertiges Auto von Grundstück entwendet

Peine (ots) - Bereits am 09.03. gegen 15:45 Uhr wurde in der Burgstraße in Ölsburg eine Papiertonne von bislang Unbekannten angezündet. Der Brand konnte von Anwohnern gelöscht werden, so dass außer der Tonne kein weiterer Sachschaden entstanden ist. Die Polizei in Ilsede sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen ...

