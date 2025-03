Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Am Montagmorgen befuhren ein 55-jähriger Opel-Fahrer und ein 37-jähriger Renault-Fahrer in dieser Reihenfolge die Alte Chaussee in der Ortslage Gelmeroda. An der Einmündung zur Rudolstädter Straße kamen beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt zum Stehen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne ging der Renault-Fahrer davon aus, dass der vor ihm fahrende Opel bereits wieder angefahren war. Dem war allerdings nicht so, so dass er auf den noch haltenden Opel auffuhr. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, sie blieben fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell