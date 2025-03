Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.03.2025: Bäckereifiliale in Ilsede überfallen

Peine (ots)

Am Nachmittag des 22.03. gegen 17:10 Uhr betraten zwei maskierte Personen eine Bäckereifiliale in der Gerhardstraße in Groß Ilsede. Vom anwesenden Filialmitarbeiter forderten die beiden Männer unter Gewaltandrohungen die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließen sie den Laden und flüchteten in einem dunklen Auto.

Die beiden Täter können wir folgt beschrieben werden:

-männlich -dunkel gekleidet -ca. 170 -175 cm groß -maskiert/ vermummt

Die Polizei in Peine bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise geben können, unter 05171 999-0 melden.

