POL-Bremerhaven: Nach Portmonee-Diebstahl: Täter heben Geld von Konto ab und bestehlen Seniorin in deren Wohnung

Bremerhaven (ots)

In den vergangenen Tagen haben mehrere lebensältere Menschen in Bremerhaven den Diebstahl ihrer Geldbörsen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der entstandene Schaden war zum Teil erheblich, da sich auch weitere Straftaten anschlossen.

In nahezu allen Fällen hatten die Betroffenen ihre Portmonees zum Einkaufen dabei und stellten den Verlust später fest. In einem Fall wurde die Geldbörse später in einem Geschäft in Bremerhaven-Mitte abgegeben - jedoch ohne das vorher vorhandene Bargeld. Eine Seniorin, der ihr Portmonee mutmaßlich in Bremerhaven-Lehe gestohlen worden war, musste später feststellen, dass die unbekannten Täter mittels ihrer Debit-Karte Geld vom Konto abgehoben hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Verlust der Geldbörse sofort alle Zahlungskarten über die bundesweit einheitliche Sperr-Hotline 116 116 gesperrt werden sollten.

Ein besonders ärgerlicher Fall betraf am Montag, 17. März, eine ältere Dame im Stadtteil Lehe. Sie hatte am Mittag festgestellt, dass sie nach einem Einkauf ohne ihren Geldbeutel wieder zu Hause angekommen war. Auch hier steht die Vermutung im Raum, dass ihr dieser entwendet worden war. Am Nachmittag dann kamen Personen zur Wohnung der Seniorin, um ihr die angeblich gefundene Geldbörse zurückzugeben. Aus Dankbarkeit lud die Frau die fremden Personen zu einem Getränk in ihre Wohnung ein. Hierbei verwickelten die Personen die Seniorin in längere Gespräche und bewegten sich zum Teil unbeobachtet in den Räumen. Als die Fremden nach rund einer Stunde die Wohnung schlagartig verließen, hatten sie reichlich Beute gemacht: Sie hatten der Leherin unbemerkt wertvollen Schmuck und Bargeld gestohlen. Danach informierte die Seniorin die Polizei.

Die Ermittler warnen sowohl vor Taschendieben als auch vor Trickdieben in der Wohnung.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Vor Einschleich- und Trickdieben schützen Sie sich am besten wie folgt:

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Sie sind nicht verpflichtet, Personen (auch keine Kinder) in ihre Wohnung zu lassen, auch nicht für einen Toilettengang oder - wie in dem geschilderten Fall - aus Dankbarkeit.

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps zum Schutz vor Kriminellen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell