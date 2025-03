POL-Bremerhaven: Fahrraddieb nach Verfolgungsfahrt gestellt

Bremerhaven (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Montagnachmittag, 17. März, in Bremerhaven-Geestemünde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 36-jährige Hyundai-Tucson-Fahrerin gegen 16.20 Uhr die Elbestraße in nördlicher Richtung und musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine 20-jährige Bremerhavenerin bemerkte dies in ihrem Hyundai i10 zu spät. Sie konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto ...

