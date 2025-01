POL-PPRP: Schüsse aus Computerspiel lösen Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots) - Zwei bislang unbekannte Jugendliche erschienen am Montag (27.01.2025, 11:25 Uhr) am Schulhof des Max-Plank-Gymnasiums in der Leuschnerstraße und sprachen dort vier Schüler an, die sich gerade auf dem Pausenhof aufhielten. Die Täter boten Betäubungsmittel und Messer zum Kauf an. Als die vier Schüler ablehnten, bedrohte einer der Täter die Schüler. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten ...

