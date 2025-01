Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche bedroht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche erschienen am Montag (27.01.2025, 11:25 Uhr) am Schulhof des Max-Plank-Gymnasiums in der Leuschnerstraße und sprachen dort vier Schüler an, die sich gerade auf dem Pausenhof aufhielten. Die Täter boten Betäubungsmittel und Messer zum Kauf an. Als die vier Schüler ablehnten, bedrohte einer der Täter die Schüler. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Jugendlichen. Beide waren zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer der Täter war zwischen 1,65 und 1,70m groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine Mütze. Der zweite Unbekannte war zwischen 1,75 und 1,85m groß, von schlanker Statur, hatte einen Oberlippenbart und eine dunkelblaue Daunenjacke mit weiß-roten Streifen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

