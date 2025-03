Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 22./23.03.2025

Peine (ots)

Räuberischer Diebstahl

31228 Peine, Stederdorf, Heinrich-Hertz-Straße, Kaufland Fr., 21.03.2025 16:30

Am gestrigen Nachmittag, 16:30 Uhr, betrat eine 44jähriger Mann aus Peine die Kaufland Filiale und steckt sich eine Batterie in seine Tasche. Anschließend passiert er den Kassenbereich, vergaß dort aber offensichtlich den Warenwert in Höhe von 5,00 Euro zu bezahlen. Dieser Vorgang wurde durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet, der den Mann anspricht und in mit ins Büro bittet. Hier versucht der Dieb allerdings zu flüchten, in dem er den Detektiv und einen weiteren Mitarbeiter zur Seite schubst. Durch ein schnelles Reagieren weiterer Angestellter des Marktes kann die Flucht verhindert werden. Im Folgenden wurde die Polizei verständigt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell