POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 22.03.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach einer Kollision mit einem Fußgänger

Salzgitter-Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Str Rtg. ehem. Hauptpost, 21.03.25, 07:30 h

Am Freitag, 21.05.25, um 07:30 h, überquert ein 18jähriger Fußgänger in Lebenstedt die Albert-Schweitzer-Str. an der dort befindlichen Lichtsignalanlage in Rtg. der ehem. Hauptpost. Nachdem er die Straße zu etwa zwei Dritteln überquert hat, wird er von einem PKW erfasst und er fällt zu Boden. In Folge des Zusammenpralls zieht sich der Fußgänger Verletzungen zu. Das Fahrzeug fährt anschließend weiter, ohne dass sich die verursachende Person, um den verletzten Fußgänger gekümmert hätte. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen VW Golf, vermutl. Golf IV, mit salzgitteraner Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen für diesen Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Lebenstedt, Tel. 05341/1897-215 entgegen.

