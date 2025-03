Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 24.03.2025: Mögliche Giftköder im Fürstenauer Holz gefunden

Peine (ots)

Am Sonntag den 23.03. wurde bei der Polizei in Vechelde angezeigt, dass im Fürstenauer Holz, in der Nähe eines Parkplatzes aus Richtung Wahle, mehrere präparierte Fleischbällchen gefunden worden seien. Tatsächlich konnten dort noch mehrere der verdächtigen Köder gefunden und eingesammelt werden. Eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz ist geschrieben worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

