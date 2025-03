POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.03.2025: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab

Peine (ots) - Am Sonntag den 23.03. wurde bei der Polizei in Vechelde angezeigt, dass im Fürstenauer Holz, in der Nähe eines Parkplatzes aus Richtung Wahle, mehrere präparierte Fleischbällchen gefunden worden seien. Tatsächlich konnten dort noch mehrere der verdächtigen Köder gefunden und eingesammelt werden. ...

mehr