Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 25.03.2025: Mülltonne in Ölsburg in angezündet

Peine (ots)

Bereits am 09.03. gegen 15:45 Uhr wurde in der Burgstraße in Ölsburg eine Papiertonne von bislang Unbekannten angezündet. Der Brand konnte von Anwohnern gelöscht werden, so dass außer der Tonne kein weiterer Sachschaden entstanden ist. Die Polizei in Ilsede sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen und Personen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Ilsede unter 05172 370750 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell