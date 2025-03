Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rüttelplatten und Grabenstampfer von Baustelle entwendet

Lennestadt (ots)

Als Mitarbeiter einer Baufirma am Freitagmorgen (14.04.2025) ihre Arbeit an der Straße "Am Steimel" in Halberbracht aufnehmen wollten, stellten sie das Fehlen einiger Werkzeuge fest. In der Nacht zuvor hatten unbekannte Täter zwei schwere Rüttelplatten und einen Grabenstampfer von der Baustelle entwendet. Es handelte sich um eine kleine Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson (Typ BPU2540), einer großen Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson (Typ DPU4545 Hech) und einen Grabenstampfer der Marke Wacker Stampf (Typ BS60-4As). Die Werkzeuge haben insgesamt einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

