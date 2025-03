POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Friedrichsthal

Olpe (ots) - Ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich wurde am Sonntag (16.03.2025) durch den Brand von Heuballen an der Straße "An der Broke" verursacht. Gegen 14:45 Uhr wurde das Feuer festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Die Heuballen wurden alle durch Brand beschädigt oder brannten komplett nieder. Derzeit können die Ermittler eine Brandstiftung nicht ausschließen. Auf Grund der Rauchentwicklung war die ...

