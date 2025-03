POL-OE: Unfall in Wenden - Autofahrerin alkoholisiert

Wenden (ots) - Am Wochenende wurden bei der Polizei zahlreiche Anzeigen in Hillmicke erstattet. Insgesamt zwölf Anzeigen wurden von Autobesitzern erstattet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14.03.2025) hatten unbekannte Täter in der Ortschaft ihr Unwesen getrieben und waren in die augenscheinlich unverschlossenen Fahrzeuge der Geschädigten eingedrungen. In einigen Fällen wurden die Autos offenbar nur ...

mehr