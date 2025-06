Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte

Paderborn (ots)

(md) Am Freitag, 20. Juni, brachen Unbekannte zwischen 0.00 Uhr und 07.00 Uhr an der Adresse Im Lohfeld in Paderborn eine Doppelhaushälfte ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der 69-jährige Bewohner des Hauses bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen. Der oder die Täter hatten sich, während der Mann im Obergeschoss schlief, über die Terassentür Zutritt verschafft und in der Küche das Handy und weitere persönliche Gegenstände gestohlen. Es entstand ein Schaden im dreistelligen mittleren Bereich.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden. Außerdem berät das Kommissariat Prävention/Opferschutz der Paderborner Polizei kostenfrei zum Thema Einbruchschutz. Informationen und Kontakte sind auf der Website zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell