POL-DA: Einhausen/ A67: 37-jähriger Autofahrer flüchtet kurzzeitig vor Polizeikontrolle

Einhausen (ots)

Ein 37 Jahre alter Autofahrer, der am Dienstagnachmittag (10.06.) den Anhaltesignalen der Polizei keine Beachtung schenkte, wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Gegen 16:50 Uhr sollte der Fahrer auf der Autobahn 67 kontrolliert werden. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort und ignorierte die Aufforderungen der Einsatzkräfte. Über mehrere Kilometer hinweg versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, ehe er schließlich die Autobahn an der Ausfahrt Einhausen verließ. In Einhausen fuhr der Mann in eine Sackgasse, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Anschließend verließ er das Auto und versuchte fußläufig zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten dies jedoch verhindern und den 37-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Im Zuge erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland lebt. Die Polizei leitete daraufhin weitere Ermittlungen im Hinblick auf mögliche Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen ein. Auch war der Mann Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Glücklicherweise kam es während der gesamten Fahrt zu keinen Sach- oder Personenschäden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. gefertigt: Russo, Pressestelle eingestellt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

