Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (10.06.) gegen 17:25 Uhr kam es auf der Straße "Am Waldfriedhof" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Auf der Kreuzung Eifelring und Maria Göppert-Straße kam es zum Zusammenstoß. Bei diesem erlitt der 61-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 33-jährige Autofahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden. Da über den genauen Unfallhergang derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vorliegen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen, um die Unfallursache genau zu klären. Zur umfassenden Rekonstruktion der Unfallstelle wurde diese mit einem Hubschrauber abgeflogen und fotografiert. Die Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt. Gegen 20:15 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an. gefertigt: Russo, Pressestelle eingestellt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

