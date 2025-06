Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

Am Sonntag (08.06.) zwischen 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte in der Danziger Straße in Bischofsheim ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren einen grauen Mercedes-Benz, welcher am dortigen Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkte. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter 06144-96660 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell