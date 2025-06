Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kiosk im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim (ots)

In der Frankfurter Straße drangen in der Nacht zum Dienstag (10.06.), gegen 3.00 Uhr, drei unbekannte Täter in ein Kiosk ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst gewaltsam durch die Eingangstür Zugang und flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend mit einer Kasse samt Geld sowie Zigarettenstangen und -packungen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Alle drei Einbrecher sind 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und waren maskiert. Sie trugen in zwei Fällen helle und in einem Fall eine dunkle Jacke mit langen Ärmeln.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über die Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell