Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - Stadt- und Landespolizei kontrollieren gemeinsam Lokale und Gaststätten

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim, Mitarbeiter der Stadtpolizei Rüsselsheim sowie Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei am Freitag (06.06.), in der Zeit 17.00 und 0.00 Uhr, Kioske und Gaststätten in der Innenstadt.

Hierbei wurden von den Kontrolleuren in der Innenstadt 115 Personen und mehrere Lokalitäten genauer inspiziert. Die Ordnungshüter stellten hierbei zwei Verstöße gegen die Spielordnung fest und versiegelten in diesem Zusammenhang in den Lokalen vier Geldspielautomaten. Drei Unterhaltungsautomaten waren illegal, weil auf ihnen Glücksspielsoftware installiert war. Weiterhin wurden Verstöße gegen das Nichtrauchergesetz, das Tabaksteuergesetz und den Brandschutz bemerkt und geahndet. In zwei Gaststätten konnte von den Ordnungshütern keinerlei Aufsichtspersonal angetroffen werden, was ebenfalls Bußgeldverfahren für die Betreiber nach sich ziehen wird.

Zudem wurde ein kontrollierter Mann von der Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht. Nach Entrichtung der darin geforderten über 800 Euro Geldstrafe, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein weiterer Mann wurde im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens von der Staatsanwaltschaft gesucht. Nachdem seine aktuelle Wohnanschrift feststand, konnte er wieder seiner Wege gehen.

