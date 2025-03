Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr sichert Kreuzungsbereich wegen Ölspur

Bild-Infos

Download

Hohnebostel (ots)

Am 25. März um 18:20 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Hohnebostel zu einer technischen Hilfeleistung in der Straße "Am Rothbusch" im Ortsteil Fernhavekost alarmiert. Der Einsatzort befand sich im dortigen Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 51 (Am Rothbusch) und 55 (Karoweg).

Die erste Erkundung durch die Einsatzkräfte ergab, dass sich im genannten Bereich eine Ölspur auf einer Fläche von knapp 50 x 0,5 Metern befand, welche sich weiter in Richtung Paulmannshavekost zog. Aufgrund des damit verbundenen Haftgrundverlustes bestand eine unmittelbare Gefahr für den Straßenverkehr.

Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich infolgedessen umgehend ab und stellten so die Verkehrssicherheit bis zum Eintreffen der Polizei sicher. Nach weiterer Sichtung der Örtlichkeit und Übernahme der Einsatzstelle informierte die Polizei den zuständigen Straßenbaulastträger.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte ohne weiteres Tätigwerden nach rund eineinhalb Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell