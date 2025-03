Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 18-Jähriger flüchtet mit entwendetem E-Scooter vor der Polizei (19.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend hat ein junger E-Scooterfahrer versucht sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Kurz nach 23 Uhr stellten die Beamten in der Wollmatinger Straße einen auf dem Radweg in Richtung Fürstenbergstraße fahrenden jungen Mann auf einem E-Scooter fest. Da an dem Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, sollte er kontrolliert werden. Die Anhalteaufforderungen ignorierend beschleunigte der 18-Jährige und bog mit seinem Scooter in die Schillerstraße ab, wendete und versuchte sich wieder in Richtung Wollmatinger Straße davon zu machen. Die Rechnung ohne die Polizisten gemacht, konnte er jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung eingeholt und im Anschluss kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabisblüten und einen Teleskopschlagstock. Nachdem er auf den Drogenfund äußerte, dass er kurz zuvor "geraucht" habe und einen Test verweigerte, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Damit aber noch nicht genug, stellten die Polizisten bei der weiteren Überprüfung fest, dass der E-Scooter mit dem der 18-Jährige unterwegs war wegen Diebstahl ausgeschrieben war. Den jungen Mann erwarten nun diverse Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell