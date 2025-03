Schramberg (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag auf einem Firmenparkplatz in der Dr.-Kurt-Steim-Straße 7 im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 16:30 Uhr einen grünen BMW i4 beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Wagen entstand erheblicher Blechschaden an der Front ...

