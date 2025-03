Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Unterdorfstraße/Außer-Ort-Straße (19.03.2025)

Engen (ots)

Insgesamt rund 17.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochmittag an der Einmündung der Unterdorfstraße auf die Außer-Ort-Straße passiert ist. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war auf der Außer-Ort-Straße (L191) von Singen in Richtung Engen unterwegs. An der Einmündung bog er nach links ab und prallte dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes der E-Klasse zusammen. Durch die Kollision entstand an dem Daimler ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, der Schaden am BMW dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell